Циммерман Владислава Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циммерман Владислава Францевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

вероисповедания римско-католического
Бракосочетание
Около 1889 ст.

Муж: не указан

Место жительства
С 20.09.1890 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Призыв на военную службу
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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