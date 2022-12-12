Циммерман Владислава Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
вероисповедания римско-католического
Бракосочетание
Около 1889 ст.
Муж: не указан
Место жительства
С 20.09.1890 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Призыв на военную службу
Неизвестно
Смерть
Неизвестно