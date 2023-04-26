Востротюк Григорий Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востротюк Григорий Венедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Востротюк Венедикт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Востротюк Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Тингино, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.03.1911

Дочь: Востротюк Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна

Тингино, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.11.1914

Дочь: Востротюк Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна

Тингино, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.12.1918

Дочь: Востротюк Агния Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Тингино, Манский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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