Востротюк Григорий Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Востротюк Венедикт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Востротюк Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1911
Дочь: Востротюк Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
05.11.1914
Дочь: Востротюк Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
27.12.1918
Дочь: Востротюк Агния Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Прокопьевна
Смерть
Неизвестно