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Тимофеев Вадим Сергеевич
Тимофеев Вадим Сергеевич
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
29.08.1997
Пол
Мужской
Отец
Тимофеев Сергей Юрьевич
1973 г.р.
Мать
Шабунина Ольга Анатольевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1997
Отец:
Тимофеев Сергей Юрьевич
Мать:
Шабунина Ольга Анатольевна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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