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Квасков Николай

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Место рождения

Вахромеево, Кашинский район, Тверская область

Дата рождения

Около 17.04.1902

Дата смерти

18.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.04.1902

Отец: Квасков Дмитрий

Мать: Кваскова (Орехова) Евдокия

деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния. Приход: Троицкая церковь (1813) села Вязовец
Рождение ребёнка
16.10.1923

Дочь: (Кваскова) Зинаида

Мать ребёнка: Кваскова Феоктиста Петровна

Бракосочетание
До 1924

Жена: Кваскова Феоктиста Петровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Квасков Василий

Мать ребёнка: Кваскова Феоктиста Петровна

Развод
До 29.05.1926

Жена: Кваскова Феоктиста Петровна

Бракосочетание
29.05.1926

Жена: Кваскова (Холина) Лидия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.09.1928

Сын: Квасков Владислав

Мать ребёнка: Кваскова (Холина) Лидия

Смерть
18.01.1982
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Сначала урна с прахом находилась в колумбарии Николо-Архангельского кладбища

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