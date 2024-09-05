Квасков Николай
Место рожденияВахромеево, Кашинский район, Тверская область
Дата рожденияОколо 17.04.1902
Дата смерти18.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 17.04.1902
Отец: Квасков Дмитрий
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния. Приход: Троицкая церковь (1813) села Вязовец
Рождение ребёнка
16.10.1923
Дочь: (Кваскова) Зинаида
Мать ребёнка: Кваскова Феоктиста Петровна
Бракосочетание
До 1924
Рождение ребёнка
1926
Сын: Квасков Василий
Мать ребёнка: Кваскова Феоктиста Петровна
Развод
До 29.05.1926
Бракосочетание
29.05.1926
Жена: Кваскова (Холина) Лидия
Рождение ребёнка
20.09.1928
Сын: Квасков Владислав
Мать ребёнка: Кваскова (Холина) Лидия
Смерть
18.01.1982
Похороны
Неизвестно
Сначала урна с прахом находилась в колумбарии Николо-Архангельского кладбища