Антонов Пелагея Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Пелагея Димитриева

Антонов Пелагея Димитриева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.04.1891

Пол

Женский

Добавил:

PK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1856

Дочь: Миллер Агрипина (Аграфена) Иоаннова

Отец ребёнка: Антонов Иоанн (Иван) Антониев

Карасубазар
Рождение ребёнка
24.01.1859

Сын: Антонов Григорий (Иванов) Иоаннов

Отец ребёнка: Антонов Иоанн (Иван) Антониев

Карасубазар
Рождение ребёнка
11.02.1861

Сын: Антонов Дмитрий (Иванов) Иоаннов

Отец ребёнка: Антонов Иоанн (Иван) Антониев

Карасубазар
Рождение ребёнка
12.08.1865

Сын: Антонов Андрей (Иванов) Иоаннов

Отец ребёнка: Антонов Иоанн (Иван) Антониев

Карасубазар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Николай (Иванов) Иоаннов

Отец ребёнка: Антонов Иоанн (Иван) Антониев

Карасубазар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Феодор (Иванов) Иоаннов

Отец ребёнка: Антонов Иоанн (Иван) Антониев

Карасубазар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Яков (Иванов) Иоаннов

Отец ребёнка: Антонов Иоанн (Иван) Антониев

Смерть
06.04.1891
Карасубазар
Причина смерти: От рака
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close