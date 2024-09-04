Герасименко (Покусаева) Татьяна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Покусаев Спиридон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Дубинцева (Герасименко) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Герасименко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Герасименко Андрей ? Николаевич
Отец ребёнка: Герасименко Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно