Герасименко (Покусаева) Татьяна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Покусаева) Татьяна Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Покусаев Спиридон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Дубинцева (Герасименко) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Герасименко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Герасименко Андрей ? Николаевич

Отец ребёнка: Герасименко Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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