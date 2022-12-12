Ефимия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750
Сын: Семененко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Семененко Иван Филиппович
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831.?.1840
Дочь: Семененко Мария Домна
Отец ребёнка: Семененко Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Семененко Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно