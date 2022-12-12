Ефимия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Александровна

Ефимия Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750

Сын: Семененко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Семененко Иван Филиппович

Мурафа, Харківська область
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831.?.1840

Дочь: Семененко Мария Домна

Отец ребёнка: Семененко Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Семененко Лука Иванович

Отец ребёнка: Семененко Иван Филиппович

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close