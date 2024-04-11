Устюжанина Акилина Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Устюжанина Ефросинья Петрова
Отец ребёнка: Устюжанин Петр Никифоров
ИВ1829
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Устюжанин Петр Никифоров
ИВ1829
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Устюжанина Наталия Петрова
Отец ребёнка: Устюжанин Петр Никифоров
ИВ1829
Смерть
Неизвестно