Устюжанина Акилина Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина Акилина Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ1829
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Петр Никифоров

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Устюжанина Ефросинья Петрова

Отец ребёнка: Устюжанин Петр Никифоров

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ИВ1829
Рождение ребёнка
1822

Сын: Устюжанин Егор Петров

Отец ребёнка: Устюжанин Петр Никифоров

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ИВ1829
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Устюжанина Наталия Петрова

Отец ребёнка: Устюжанин Петр Никифоров

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
ИВ1829
Смерть
Неизвестно

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