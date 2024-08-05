Телюков Роман Антонович
Место рождения
Дата рождения11.10.1913
Дата смерти21.01.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1913
Отец: Телюков Антон Леонович
Мать: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков 3 Романович
Мать ребёнка: Телюкова Мария Макарьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1935
Сын: Телюков Владимир Романович
Мать ребёнка: Телюкова Мария Макарьевна
Рождение ребёнка
05.07.1945
Мать ребёнка: Телюкова Мария Макарьевна
Смерть
21.01.1985