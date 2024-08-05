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Телюков Роман Антонович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.10.1913

Дата смерти

21.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1913

Отец: Телюков Антон Леонович

Мать: Наталья Григорьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков 3 Романович

Мать ребёнка: Телюкова Мария Макарьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телюкова Мария Макарьевна

Рождение ребёнка
21.10.1935

Сын: Телюков Владимир Романович

Мать ребёнка: Телюкова Мария Макарьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1945

Сын: Телюков Иван Романович

Мать ребёнка: Телюкова Мария Макарьевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
21.01.1985
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

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