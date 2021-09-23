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Спесивцева Валерия Павловна
Спесивцева Валерия Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.09.2021
Пол
Женский
Отец
Спесивцев Андрей Павлович
2001 г.р.
Мать
Еремина Олеся Вячеславовна
2001 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2021
Отец:
Спесивцев Андрей Павлович
Мать:
Еремина Олеся Вячеславовна
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