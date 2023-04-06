Китаева Анна Викторова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева Анна Викторова

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Место рождения

Ягодное, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.01.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1917

Отец: Китаев Виктор Федоров

Мать: Китаева Анна Тарасова

Ягодное, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
МК 1917 Большие Кулики (ГАТО 1049-4-8633) Запись в МК Большие Кулики, Моршанский уезд, Тамбовская губ. Восприемники: 1. д.Петровка Тимофей Матвеев .... 2. д.Андриановка, Андреевская вол., ...ской гу... Показать все
Смерть
Неизвестно
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