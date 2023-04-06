Китаева Анна Викторова
Место рождения
Дата рождения12.01.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1917
Отец: Китаев Виктор Федоров
Мать: Китаева Анна Тарасова
МК 1917 Большие Кулики (ГАТО 1049-4-8633) Запись в МК Большие Кулики, Моршанский уезд, Тамбовская губ. Восприемники: 1. д.Петровка Тимофей Матвеев .... 2. д.Андриановка, Андреевская вол., ...ской гу... Показать все
Смерть
Неизвестно