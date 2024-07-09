Чқотуа Қәаџь
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чқотуа Егьырҭ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Чқотуа Ҷонҷор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Чқотуа Гаха
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чқотуа Леван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Чқотуа Нестор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно