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Чқотуа Қәаџь

Место рождения

Папынрхуа, Абхазская АССР, Грузинская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чқотуа Егьырҭ

Мать: не указана

Папынрхуа, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
1881

Сын: Чқотуа Ҷонҷор

Мать ребёнка: не указана

Папынрхуа, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
1882

Сын: Чқотуа Гаха

Мать ребёнка: не указана

Папынрхуа, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
1889

Сын: Чқотуа Леван

Мать ребёнка: не указана

Папынрхуа, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
1892

Сын: Чқотуа Нестор

Мать ребёнка: не указана

Папынрхуа, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Смерть
Неизвестно

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