Осипов Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Виталий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1941

Дата смерти

09.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1941

Отец: Осипов Иван Николаевич

Мать: Осипова (Силантьева) Надежда Акимовна

Рождение ребёнка
09.03.1965

Дочь: Астраханцева (Осипова) Наталья Витальевна

Мать ребёнка: Осипова (Чернова) Алевтина Ивановна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
09.05.2009
Чеботаевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область

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