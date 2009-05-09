Осипов Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1941
Дата смерти09.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1941
Рождение ребёнка
09.03.1965
Дочь: Астраханцева (Осипова) Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Осипова (Чернова) Алевтина Ивановна
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
09.05.2009
Чеботаевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область