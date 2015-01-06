Даньшина Мария Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даньшина Мария Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.2015

Отец: Даньшин Анатолий Александрович

Мать: Даньшина Евгения Алексеевна

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