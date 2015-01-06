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Даньшина Мария Анатольевна
Даньшина Мария Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.01.2015
Пол
Женский
Отец
Даньшин Анатолий Александрович
1976 г.р.
Мать
Даньшина Евгения Алексеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.2015
Отец:
Даньшин Анатолий Александрович
Мать:
Даньшина Евгения Алексеевна
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