Иван Корнилович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти15.11.1887
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Корнилий (Корнил)
Мать: Марфа Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1850
Сын: Иаков Иванович
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
20.04.1856
Сын: Васиий Иванович
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1858
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
18.12.1862
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Смерть
15.11.1887
От удушья.