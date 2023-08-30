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Иван Корнилович

Место рождения

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

15.11.1887

Пол

Мужской

Отец

Мать

1796 г.р.

Жена

1828 г.р.

Дети

1850 г.р.
1856 г.р.
Скрыто настройками приватности
1862 г.р.

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Корнилий (Корнил)

Мать: Марфа Филипповна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
01.12.1850

Сын: Иаков Иванович

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1856

Сын: Васиий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1858

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1862

Сын: Игнат (Игнатий) Иванович

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.11.1887
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
От удушья.

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