Шатверова (Маркарова) Сиран
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркарова ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
03.03.1929
Отец ребёнка: Шатверов Сергей (Саркис)
Грузия
Рождение ребёнка
07.02.1939
Дочь: Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Шатверов Сергей (Саркис)
Грузия, Тбилисси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатверов Георгий (Жора) Сергеевич
Отец ребёнка: Шатверов Сергей (Саркис)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатверов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Шатверов Сергей (Саркис)