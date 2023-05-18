Шатверова (Маркарова) Сиран — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатверова (Маркарова) Сиран

Шатверова (Маркарова) Сиран

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркарова ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.03.1929

Сын: Шатверов Арам Сергеевич

Отец ребёнка: Шатверов Сергей (Саркис)

Грузия
Рождение ребёнка
07.02.1939

Дочь: Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Шатверов Сергей (Саркис)

Грузия, Тбилисси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатверов Георгий (Жора) Сергеевич

Отец ребёнка: Шатверов Сергей (Саркис)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатверов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Шатверов Сергей (Саркис)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close