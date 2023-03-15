Долгих Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.2011
Рождение ребёнка
25.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулинченко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулинченко Татьяна Ивановна