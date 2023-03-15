Долгих Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгих Андрей Николаевич

Долгих Андрей Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.09.2011

Жена: Кулинченко Татьяна Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулинченко Татьяна Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулинченко Татьяна Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close