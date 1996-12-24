Крылов Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крылов Илья Михайлович
Мать: Крылова Ирина Федосеевна
Рождение ребёнка
18.04.29
Дочь: Вишнякова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Крылова Ефросинья Платоновна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Носова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Крылова Ефросинья Платоновна
Смерть
1939
Безвести пропал в Финскую войну