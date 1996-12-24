Крылов Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крылов Илья Михайлович

Мать: Крылова Ирина Федосеевна

Рождение ребёнка
18.04.29

Дочь: Вишнякова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Крылова Ефросинья Платоновна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Носова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Крылова Ефросинья Платоновна

Смерть
1939
Безвести пропал в Финскую войну
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