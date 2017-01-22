Ражева (Валявина) (Рубанова) Анна Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражева (Валявина) (Рубанова) Анна Исаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1921

Дата смерти

12.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1921

Отец: Рубанов Исай Михайлович

Мать: Рубанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1953

Сын: Ражев Борис Александрович

Отец ребёнка: Ражев Александр Тимофеевич

Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ражев Александр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявин Иван Степанович

Смерть
12.10.1989
Причина смерти: Самоубийство, повесилась
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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