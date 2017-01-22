Ражева (Валявина) (Рубанова) Анна Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1921
Дата смерти12.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1921
Отец: Рубанов Исай Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1953
Сын: Ражев Борис Александрович
Отец ребёнка: Ражев Александр Тимофеевич
Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1989
Причина смерти: Самоубийство, повесилась
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область