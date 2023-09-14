Сизов Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1960
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1960
Рождение ребёнка
17.04.1983
Сын: Сизов Сергей Александрвич
Мать ребёнка: Сизова Людмила
Костромская обл., Солигаличский район, с. Корцово
Рождение ребёнка
01.05.1985
Дочь: Силенок Наталья Александровна
Мать ребёнка: Сизова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизова Людмила