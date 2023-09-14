Сизов Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Александр Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1960

Отец: Сизов Валентин Александрович

Мать: Сизова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
17.04.1983

Сын: Сизов Сергей Александрвич

Мать ребёнка: Сизова Людмила

Костромская обл., Солигаличский район, с. Корцово
Рождение ребёнка
01.05.1985

Дочь: Силенок Наталья Александровна

Мать ребёнка: Сизова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Людмила

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