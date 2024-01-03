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Волхонский Семён Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1851

Отец: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев

Мать: Волхонская (Алексахина) Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волхонская) Мария Семенова

Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волхонский Василий Семенов

Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарапово (Волхонская) Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина

Бракосочетание
17.01.1872

Жена: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: (Волхонская) Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Волхонская Соломония Абрамова

Рождение ребёнка
08.08.1876

Сын: Волхонский Андрей Семенов

Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.10.1878

Сын: Волхонский Филипп Семенов

Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
05.11.1879

Сын: Волхонский Михаил Семенов

Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.09.1885

Сын: Волхонский Никита Семенов

Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
12.11.1893

Жена: Волхонская Соломония Абрамова

Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Бочкова (Волхонская) Матрёна Семенова

Мать ребёнка: Волхонская Соломония Абрамова

Смерть
Неизвестно

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