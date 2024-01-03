Волхонский Семён Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: (Волхонская) Мария Семенова
Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина
Сын: Волхонский Василий Семенов
Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина
Дочь: Шарапово (Волхонская) Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина
Дочь: (Волхонская) Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Волхонская Соломония Абрамова
Сын: Волхонский Андрей Семенов
Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина
Сын: Волхонский Филипп Семенов
Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина
Сын: Волхонский Михаил Семенов
Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина
Сын: Волхонский Никита Семенов
Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина
Дочь: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина
Дочь: Бочкова (Волхонская) Матрёна Семенова
Мать ребёнка: Волхонская Соломония Абрамова