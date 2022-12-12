Киреева (Клочкова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Клочкова) Елена Константиновна

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Место рождения

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1957

Отец: Клочков Константин Иванович

Мать: Клочкова Александра Михайловна

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.04.1978

Дочь: Сорокина Оксана Александровна

Отец ребёнка: Киреев Александр Петрович

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.05.1979

Дочь: Решетняк Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Киреев Александр Петрович

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Развод
Неизвестно

Муж: Киреев Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Александр Петрович

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврухин Сергей

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