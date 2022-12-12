Киреева (Клочкова) Елена Константиновна
Место рождения
Дата рождения09.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1957
Рождение ребёнка
09.04.1978
Дочь: Сорокина Оксана Александровна
Отец ребёнка: Киреев Александр Петрович
Рождение ребёнка
02.05.1979
Дочь: Решетняк Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Киреев Александр Петрович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврухин Сергей