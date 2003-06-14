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Саржевский Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1938

Дата смерти

14.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1938

Отец: Саржевский Матвей Трофимович

Мать: Саржевская Клавдия Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саржевская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1965

Дочь: Степанова (Саржевская) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Саржевская (Трегубенко) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
08.03.1968

Дочь: Саржевская Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Саржевская (Трегубенко) Зинаида Петровна

Смерть
14.06.2003

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