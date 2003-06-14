Саржевский Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1938
Дата смерти14.06.2003
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1965
Дочь: Степанова (Саржевская) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Саржевская (Трегубенко) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1968
Дочь: Саржевская Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Саржевская (Трегубенко) Зинаида Петровна
Смерть
14.06.2003