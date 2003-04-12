Чуев Иван Никитович
Место рожденияс.Чуево,Скороднянский р-он,Белгородская обл
Дата рождения20.02.1927
Дата смерти12.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1927
с.Чуево,Скороднянский р-он,Белгородская обл
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1952
Сын: Чуев Юрий Иванович
Мать ребёнка: Чуева (Феденёва) Раиса Александровна
п.Нейворудянка,Кировоградский р-н,Свердловская обл
Рождение ребёнка
20.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуева (Феденёва) Раиса Александровна
п.Верхний Тагил,Кировоградский р-он,Свердловской обл.
Смерть
12.04.2003
г.Биробиджан,Еврейская автономная обл