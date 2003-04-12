Чуев Иван Никитович 20.02.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуев Иван Никитович

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Место рождения

с.Чуево,Скороднянский р-он,Белгородская обл

Дата рождения

20.02.1927

Дата смерти

12.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1927

Отец: Чуев Никита Лукьянович

Мать: Чуева (Калинина) Вера Дмитриевна

с.Чуево,Скороднянский р-он,Белгородская обл
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1952

Сын: Чуев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Чуева (Феденёва) Раиса Александровна

п.Нейворудянка,Кировоградский р-н,Свердловская обл
Рождение ребёнка
20.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуева (Феденёва) Раиса Александровна

п.Верхний Тагил,Кировоградский р-он,Свердловской обл.
Смерть
12.04.2003
г.Биробиджан,Еврейская автономная обл

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