Кривулька Юрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривулька Юрий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1987

Дочь: Пыткова Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Кривулька Лариса Сергеевна

Рождение ребёнка
21.08.1991

Дочь: Кушнерова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Кривулька Лариса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривулька Лариса Сергеевна

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