Кривулька Юрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1987
Дочь: Пыткова Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Кривулька Лариса Сергеевна
Рождение ребёнка
21.08.1991
Дочь: Кушнерова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Кривулька Лариса Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно