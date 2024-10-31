Дударев Павел Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1903
Дата смерти09.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1903
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Дударева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дударев Александр Павлович
Мать ребёнка: Дударева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Дударева Анастасия Алексеевна
Смерть
09.05.1938