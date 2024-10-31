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Дударев Павел Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1903

Дата смерти

09.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1903

Отец: Дударев Кузьма Матвеевич

Мать: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дударева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Дударев Николай Павлович

Мать ребёнка: Дударева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Дударев Александр Павлович

Мать ребёнка: Дударева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дударев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Дударева Анастасия Алексеевна

Смерть
09.05.1938

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