Марина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Архипова
Отец ребёнка: Схоменко Архип Тимофеев
Валуйский уезд, сл. Александровка
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Христина Архипова
Отец ребёнка: Схоменко Архип Тимофеев
Валуйский уезд, сл. Александровка
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Степанида Архипова
Отец ребёнка: Схоменко Архип Тимофеев
Валуйский уезд, сл. Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно