Марина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Архипова

Отец ребёнка: Схоменко Архип Тимофеев

Валуйский уезд, сл. Александровка
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Христина Архипова

Отец ребёнка: Схоменко Архип Тимофеев

Валуйский уезд, сл. Александровка
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Степанида Архипова

Отец ребёнка: Схоменко Архип Тимофеев

Валуйский уезд, сл. Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Схоменко Архип Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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