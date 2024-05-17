Аким Варфоломеевич 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аким Варфоломеевич

Место рождения

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1773

Дата смерти

29.12.1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Варфоломей/Вахрамей Семенович

Мать: Анастасия Ивановна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Андреевна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Павел Акимович

Мать ребёнка: не указана

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1796

Сын: Андрей Акимович

Мать ребёнка: Васса Андреевна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Акимович

Мать ребёнка: Васса Андреевна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Смерть
29.12.1839 ст.
Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд

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