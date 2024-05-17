Аким Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти29.12.1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Варфоломей/Вахрамей Семенович
Мать: Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Андреевна
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Павел Акимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Андрей Акимович
Мать ребёнка: Васса Андреевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Акимович
Мать ребёнка: Васса Андреевна
Смерть
29.12.1839 ст.