Волкотруб (Коротенько) Наталья
Место рожденияс/х Партизан Абатский район
Дата рождения12.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1962
Отец: Коротенько Иван
Мать: Коротенько Евдокия
с/х Партизан Абатский район
Бракосочетание
23.04.1982
Муж: Волкотруб Юрий
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Образование
1982
Ишимское медицинское училище
Рождение ребёнка
09.03.1983
Дочь: Черданцева Татьяна
Отец ребёнка: Волкотруб Юрий
Рождение ребёнка
14.09.1989
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Волкотруб Юрий
Место жительства
Неизвестно