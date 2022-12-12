Волкотруб (Коротенько) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкотруб (Коротенько) Наталья

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Место рождения

с/х Партизан Абатский район

Дата рождения

12.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1962

Отец: Коротенько Иван

Мать: Коротенько Евдокия

с/х Партизан Абатский район
Бракосочетание
23.04.1982

Муж: Волкотруб Юрий

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Образование
1982
Ишимское медицинское училище
Рождение ребёнка
09.03.1983

Дочь: Черданцева Татьяна

Отец ребёнка: Волкотруб Юрий

Рождение ребёнка
14.09.1989

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Волкотруб Юрий

Место жительства
Неизвестно
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