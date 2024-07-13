Вдовин Николай Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вдовин Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдовин Федор Степанович

Мать: Вдовина Домна Прокопьевна

Рождение ребёнка
30.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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