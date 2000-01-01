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Тупицын Александр Вениаминович
Тупицын Александр Вениаминович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.1985
Пол
Мужской
Отец
Тупицын Вениамин Михайлович
1961 г.р.
Мать
Тупицына Галина
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1985
Отец:
Тупицын Вениамин Михайлович
Мать:
Тупицына Галина
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