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Свивальнев Алексей Николаевич

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Место рождения

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская

Дата рождения

06.03.1904 ст.

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1904 ст.

Отец: Свивальнев Николай Николаев

Мать: Свивальнева Елена Николаевна

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
1926

Сын: Свивальнев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Свивальнев Борис Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиавльнева Ираида Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свивальнева Ольга Александровна

Смерть
До 1941
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