Свивальнев Алексей Николаевич
Место рожденияРоссия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Дата рождения06.03.1904 ст.
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1904 ст.
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
1926
Сын: Свивальнев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Свивальнев Борис Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиавльнева Ираида Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1941