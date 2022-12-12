Знаменский Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменский Петр Васильевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

27.03.1836

Дата смерти

02.05.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1856 по 1860
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1860 по 1861
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
02.05.1917
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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