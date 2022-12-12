Знаменский Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1836
Дата смерти02.05.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1856 по 1860
Место жительства
С 1860 по 1861
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
02.05.1917