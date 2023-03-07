Солдатова Феодосия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатова Феодосия Тимофеевна

Солдатова Феодосия Тимофеевна

avatar

Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Солдатов (однодворец) Яков Фотиевич

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Фотиевна

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Варвара Фотиевна

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Фотиевна

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евпраксия Фотиевна

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Солдатов (однодворец) Михаил Фотиевич

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close