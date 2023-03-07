Солдатова Феодосия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Солдатов (однодворец) Яков Фотиевич
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Фотиевна
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Варвара Фотиевна
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Фотиевна
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евпраксия Фотиевна
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Солдатов (однодворец) Михаил Фотиевич
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Фотий Евменьевич
Смерть
Неизвестно