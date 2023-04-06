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Кабанов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1927

Дата смерти

18.04.1993

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1927

Отец: Кабанов Василий Кондратьевич

Мать: Никитина, Кабанова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Штаб МВО
Офицер войск ПВО МВО | Штаб МВО
Смерть
18.04.1993
Москва, город федерального значения Москва
участок №19, могила № 20800
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