Кабанов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1927
Дата смерти18.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1927
Рождение ребёнка
29.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Штаб МВО
Офицер войск ПВО МВО | Штаб МВО
Смерть
18.04.1993
Москва, город федерального значения Москва
участок №19, могила № 20800