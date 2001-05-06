Маркин Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1956
Дата смерти06.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1979
Сын: Маркин Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Маркина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
27.01.1986
Дочь: Уварова (Маркина) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Маркина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
11.12.1987
Сын: Маркин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Маркина Ольга Александровна
Смерть
06.05.2001