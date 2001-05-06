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Маркин Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1956

Дата смерти

06.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1956

Отец: Маркин Матвей Тимофеевич

Мать: Маркина (Гусакова) Антонина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
01.10.1979

Сын: Маркин Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Маркина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
27.01.1986

Дочь: Уварова (Маркина) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Маркина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
11.12.1987

Сын: Маркин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Маркина Ольга Александровна

Смерть
06.05.2001

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