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Блинова Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Блинов Тихон Аврамович

Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Елена Аврамовна

Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Дария Аврамовна

Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Блинов Николай Аврамович

Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Блинов Авдей Аврамович

Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Блинов Леонтий Аврамович

Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Блинов Тимофей Аврамович

Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович

Смерть
Неизвестно
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