Блинова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814 ст.
Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Елена Аврамовна
Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Дария Аврамовна
Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович
Рождение ребёнка
1823 ст.
Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Блинов Аврам Иванович
Смерть
Неизвестно