Шубович (Сытник) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубович (Сытник) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сытник Пётр

Мать: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шубович Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шубович Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубович Николай

Смерть
Неизвестно
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