Бақтығаным — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бақтығаным

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1932

Дата смерти

23.08.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЖҚ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1955

Сын: Тоғұлы

Отец ребёнка: Дүйсеке Тұрлыбекұлы

Рождение ребёнка
06.11.1958

Сын: Тойкен

Отец ребёнка: Дүйсеке Тұрлыбекұлы

Рождение ребёнка
14.11.1967

Дочь: Кудайбергенова Шолпан Дюйсекеновна

Отец ребёнка: Дүйсеке Тұрлыбекұлы

Смерть
23.08.1992

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