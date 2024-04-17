Бақтығаным
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1932
Дата смерти23.08.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1955
Сын: Тоғұлы
Отец ребёнка: Дүйсеке Тұрлыбекұлы
Рождение ребёнка
06.11.1958
Сын: Тойкен
Отец ребёнка: Дүйсеке Тұрлыбекұлы
Рождение ребёнка
14.11.1967
Дочь: Кудайбергенова Шолпан Дюйсекеновна
Отец ребёнка: Дүйсеке Тұрлыбекұлы
Смерть
23.08.1992