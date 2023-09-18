Ярмолович Иван (Янак)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярмолович Станислав Иванович
Мать ребёнка: Ярмолович (Красковская) Стефанида Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Занямонец (Ярмолович) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ярмолович (Красковская) Стефанида Семеновна
Рождение ребёнка
16.10.1933
Дочь: Ращинская (Ярмолович) Ванда-Ядвига Ивановна
Мать ребёнка: Ярмолович (Красковская) Стефанида Семеновна
Линки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Ярмолович (Красковская) Стефанида Семеновна
Смерть
1940
Расстреляли немцы, похоронили в лесу