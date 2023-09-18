Ярмолович Иван (Янак) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмолович Иван (Янак)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмолович Станислав Иванович

Мать ребёнка: Ярмолович (Красковская) Стефанида Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Занямонец (Ярмолович) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ярмолович (Красковская) Стефанида Семеновна

Рождение ребёнка
16.10.1933

Дочь: Ращинская (Ярмолович) Ванда-Ядвига Ивановна

Мать ребёнка: Ярмолович (Красковская) Стефанида Семеновна

Линки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Ярмолович Петр Иванович

Мать ребёнка: Ярмолович (Красковская) Стефанида Семеновна

Смерть
1940
Расстреляли немцы, похоронили в лесу

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