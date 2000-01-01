Дульцева (Дульцева) Параскева Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1826 и 1827
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835
Дочь: Осинкина Агафия Моисеевна
Отец ребёнка: Дульцев Моисей Тихонович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
16.11.1853
Отец ребёнка: Дульцев Моисей Тихонович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
12.09.1858
Дочь: Вера Моисеевна
Отец ребёнка: Дульцев Моисей Тихонович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1897