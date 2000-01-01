Дульцева (Дульцева) Параскева Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дульцева (Дульцева) Параскева Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1826 и 1827

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835

Дочь: Осинкина Агафия Моисеевна

Отец ребёнка: Дульцев Моисей Тихонович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
16.11.1853

Сын: Дульцев Роман Моисеевич

Отец ребёнка: Дульцев Моисей Тихонович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
12.09.1858

Дочь: Вера Моисеевна

Отец ребёнка: Дульцев Моисей Тихонович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1897
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