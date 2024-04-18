Осокин Герасим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти29.08.1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Осокин Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1847
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Осокина) Анна Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Осокина) Надежда Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1863
Дочь: (Осокина) Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Осокина (Ходакова) Фекла Яковлевна
Смерть
29.08.1878
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
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