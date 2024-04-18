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Осокин Герасим Васильевич

Место рождения

Подгорское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

29.08.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Осокин Василий Иванович

Мать: не указана

Подгорское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.04.1847

Жена: Осокина (Ходакова) Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Осокина) Анна Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Подгорское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Осокина) Надежда Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Подгорское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1863

Дочь: (Осокина) Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Осокина (Ходакова) Фекла Яковлевна

Подгорское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
29.08.1878
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
От боли в животе

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