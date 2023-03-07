Лубнина Парасковья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнина Парасковья Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1706

Сын: Лубнин Миней Михайлов

Отец ребёнка: Лубнин Михаил Калистратов

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Лубнин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Лубнин Михаил Калистратов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубнин Михаил Калистратов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710
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