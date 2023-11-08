Большакова Капиталина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Большакова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Большакова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донец (Большакова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова (Большакова) Зоя Александровна
Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
17.09.1929
Сын: Большаков Валентин Александрович
Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
17.07.1931
Дочь: Лапшина (Большакова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич
Смерть
Неизвестно