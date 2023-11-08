Большакова Капиталина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Капиталина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Большакова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Большакова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донец (Большакова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова (Большакова) Зоя Александровна

Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
17.09.1929

Сын: Большаков Валентин Александрович

Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич

Рождение ребёнка
17.07.1931

Дочь: Лапшина (Большакова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Большаков Александр Арсеньевич

Смерть
Неизвестно

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