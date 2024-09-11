Дубровская Пелагея Павловна
Место рождения
Дата рождения27.09.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1904 ст.
№ 132. 27 сентября 1904 г. рождена, крещена 30. Пелагея. Села Почитанского крестьянин Павел Данилов Дубровский и кго законная жена Ефросинья Михайлова оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 5 Дело 25 стр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно