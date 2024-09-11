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Дубровская Пелагея Павловна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

27.09.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1904 ст.

Отец: Дубровский Павел Данилович

Мать: Дубровская (Стародумова) Ефросинья Михайловна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 132. 27 сентября 1904 г. рождена, крещена 30. Пелагея. Села Почитанского крестьянин Павел Данилов Дубровский и кго законная жена Ефросинья Михайлова оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 5 Дело 25 стр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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