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Бабиков Григорий Софоньев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бабиков Софоний Тимофеев

Мать: Бабикова Мария?

Рождение ребёнка
17.10.1883

Сын: Бабиков Яков Григорьев

Мать ребёнка: Бабикова Екатерина Романова

Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Сарсак-Арема, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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