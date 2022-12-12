Бабиков Григорий Софоньев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Бабиков Софоний Тимофеев
Мать: Бабикова Мария?
Рождение ребёнка
17.10.1883
Мать ребёнка: Бабикова Екатерина Романова
Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Сарсак-Арема, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)