(Яковлева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1986

Отец: Яковлева Василий

Мать: Татьяна

Бракосочетание
29.05.2010

Муж: Радлевич Виталий

Рождение ребёнка
01.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радлевич Виталий

Рождение ребёнка
30.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радлевич Виталий

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