(Яковлева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1986
Отец: Яковлева Василий
Мать: Татьяна
Бракосочетание
29.05.2010
Муж: Радлевич Виталий
Рождение ребёнка
01.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Радлевич Виталий
Рождение ребёнка
30.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Радлевич Виталий