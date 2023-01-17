Головко (Попова) Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко (Попова) Ксения Тимофеевна

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Место рождения

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Попов Тимофей Васильевич

Мать: Попова Ефросиния Николаевна

Карасу, Сайрамский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
28.03.1950

Дочь: Кравцова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Головко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Головко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоренц Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Головко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головко Николай

Смерть
Неизвестно
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