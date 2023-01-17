Головко (Попова) Ксения Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
28.03.1950
Дочь: Кравцова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Головко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Головко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоренц Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Головко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головко Николай
Смерть
Неизвестно