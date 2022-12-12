Критский Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти10.12.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1865
Место жительства
С 1890
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1899 по 1922
Место жительства
Неизвестно
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
10.12.1922