Критский Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Критский Пётр Андреевич

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Место рождения

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

10.12.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1865
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1890
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1899 по 1922
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
10.12.1922
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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