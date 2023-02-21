Агеева (Бочарова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.06.2008
Муж: Агеев Алексей
Москва
Рождение ребёнка
15.05.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агеев Алексей
Рождение ребёнка
11.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агеев Алексей