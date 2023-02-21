Агеева (Бочарова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Бочарова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.06.2008

Муж: Агеев Алексей

Москва
Рождение ребёнка
15.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агеев Алексей

Рождение ребёнка
11.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агеев Алексей

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